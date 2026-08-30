Regresso da Justiça marcado pelo início do julgamento dos polícias acusados de tortura

Regresso da Justiça marcado pelo início do julgamento dos polícias acusados de tortura

Os tribunais regressam em pleno esta terça-feira, depois de um mês e meio de férias judiciais, com o recomeço de processos mediáticos como o BES e com o início de julgamento dos agentes da PSP acusados de tortura.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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O mês de setembro tem já a agenda muito preenchida e vai ficar marcado pelo início do julgamento de dois agentes da PSP da esquadra do Rato, em Lisboa, que estão acusados de crimes de abuso de poder, tortura, violação, ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto qualificado, roubo e detenção de arma proibida.

A primeira sessão está marcada para o dia 11 de setembro, às 09:30, e a segunda sessão para o dia 06 de outubro, também às 09:30.

Já no Tribunal de Faro, o julgamento dos dois agentes da PSP de Olhão, acusados de sequestro e homicídio de um homem marroquino em março de 2024, tem início marcado para o dia 08 de setembro.

Voltando ao tribunal de Lisboa, setembro é também mês de regresso do julgamento do caso Operação Marquês, que tem sessões marcadas para os dias 1,2 e 3 e está longe de terminar. Ainda sem data marcada, é expectável que o principal arguido neste processo, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, volte a falar em tribunal.

Este julgamento começou há mais de um ano, a 03 de julho de 2025, e os 21 arguidos - que incluem José Sócrates e o ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado - respondem por corrupção e outros crimes económico-financeiros que terão sido cometidos entre 2005 e 2014.

Mais antigo é o julgamento do caso BES, que começou a 15 de outubro de 2024, praticamente 10 anos depois da queda do banco, e recomeça no dia 07 de setembro. Este processo tem 18 arguidos, sendo Ricardo Salgado o principal arguido, acusado de 65 crimes, sendo que parte destes crimes já prescreveu.

Ainda na área do crime económico, o julgamento do processo relacionado com o BES Angola (BESA) e que inclui crimes como abuso de confiança, branqueamento e burla recomeça já no dia 01 de setembro. Além de Ricardo Salgado, o ex-presidente do BESA, Álvaro Sobrinho, é outro dos principais arguidos.

O julgamento do processo Tempestade Perfeita, que tem 73 arguidos e que envolve contratos públicos feitos pela Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, tem sessões marcadas para os dias 09 e 10 de setembro.

Também o julgamento da Operação Lex, é retomado a 23 de setembro e continuam a ser ouvidas no Supremo Tribunal Militar, em Lisboa, testemunhas chamadas pelo Ministério Público.

No mesmo dia, a 23 de setembro, regressa também a tribunal, neste caso ao Campus de Justiça, em Lisboa, o processo relacionado com o NRP Mondego, em que estão a ser julgados três militares acusados de violação de segredo de Estado.

A 10 de setembro, às 10:00, é retomado no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, o debate instrutório do processo Tutti Frutti, que começou em junho e conta com 59 acusados de mais quatro centenas de crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência.

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