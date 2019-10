Regular Measures - Universo onde habitam só os sons

Foto: Lusa

Num mundo assim apetece mudar de frequência, criar um universo onde habitam só os sons.

A repórter da Antena 1 Cláudia Aguiar Rodrigues guia-nos por uma instalação sonora e um programa de rádio que usa as vozes do público transformando-as.



Regular Measures é uma experiência do artista Alessandro Bosetti, em Serralves, no Porto.