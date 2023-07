O líder do "reino do Pineal" admitiu entregar às autoridades os documentos sobre o nascimento e a morte do filho.

O bebé de 13 meses morreu no ano passado e foi cremado nos terrenos desta comunidade em Oliveira do Hospital.



Akbal Pinheiro disse à RTP que procurou assistência médica para a criança, mas o que foi proposto entrava em conflito com as suas crenças.