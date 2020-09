Reitor da Universidade do Porto acredita que a pandemia contribuiu para aumento de inscrições

O reitor da Universidade do Porto acha que os jovens portugueses procuram, cada vez mais, estar na linha da frente da inovação e que isso explica a procura pelas engenharias com média mais elevadas. António de Sousa Pereira acredita que a pandemia pode ter contribuído para o aumento das inscrições no Ensino Superior.