Reitor da Universidade do Porto denuncia pressões para facilitar entradas no curso de medicina

Mas, depois de conhecidos os resultados, e apesar do regulamento, a faculdade informou estes alunos que tinham sido admitidos, apesar de não terem a nota mínima exigida, que é de 14 valores.



De acordo com o jornal Expresso, o reitor António Sousa Pereira diz que recebeu pressões de várias pessoas "influentes e com acesso ao poder", sem querer adiantar nomes.



O Ministério da Educação adianta ao Expresso que, na sequência de uma exposição subscrita pelos candidatos, está em curso um processo de Provedoria na Inspeção-Geral de Educação.



Antes do parecer da inspeção, já tinha havido um outro da Direção-geral de Ensino Superior, a pedido do próprio reitor da Universidade do Porto, que não concordava com a proposta do diretor da Faculdade de Medicina

de que deveriam ser abertas 30 vagas extra.



Apenas sete candidatos tiveram a nota mínima exigida e foram aceites.