Reitor da Universidade do Porto denuncia pressões para facilitar entradas no curso de medicina
Foto: Reuters
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, chegou mesmo a disponibilizar-se para abrir vagas extra. Em causa, 30 alunos que não entraram pelo concurso especial de acesso para licenciados.
De acordo com o jornal Expresso, o reitor António Sousa Pereira diz que recebeu pressões de várias pessoas "influentes e com acesso ao poder", sem querer adiantar nomes.
O Ministério da Educação adianta ao Expresso que, na sequência de uma exposição subscrita pelos candidatos, está em curso um processo de Provedoria na Inspeção-Geral de Educação.
Antes do parecer da inspeção, já tinha havido um outro da Direção-geral de Ensino Superior, a pedido do próprio reitor da Universidade do Porto, que não concordava com a proposta do diretor da Faculdade de Medicina
de que deveriam ser abertas 30 vagas extra.
Apenas sete candidatos tiveram a nota mínima exigida e foram aceites.