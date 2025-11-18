Reitores e investigadores contestam fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia em nova agência





Com o fim destas duas entidades, é criado um organismo novo: a Agência para a Investigação e Inovação.

A reitora que, na Europa, só o Reino Unido optou por um modelo conjunto, mas ao fim de alguns anos abandonou a ideia.O Governo já está a ouvir os representantes das comunidades científicas e de inovaçãopara discutir o decreto-lei e os estatutos da nova Agência para a Investigação e Inovação.A expectativa do ministro Fernando Alexandre é a de que a nova agência entre em funcionamento a 1 de janeiro, mas o diploma terá de ser aprovado pelo presidente da República.A nova entidade já foi aprovada em Conselho de Ministros e extingue a Fundação para a Ciência e Tecnologia, bem como a Agência Nacional de Inovação.