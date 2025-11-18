País
Reitores e investigadores contestam fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia em nova agência
Reitores e investigadores estão contra a fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Agência Nacional de Inovação. Por isso decidiram avançar com um parecer, subscrito por reitores das universidades de Coimbra, Lisboa, Porto, Minho e ISCTE, que mostra exemplos de como o modelo de agências separadas é o que melhor serve a investigação científica e a inovação.
Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE sublinha à Antena 1 o consenso da comunidade científica sobre o assunto.A reitora que, na Europa, só o Reino Unido optou por um modelo conjunto, mas ao fim de alguns anos abandonou a ideia. O Governo já está a ouvir os representantes das comunidades científicas e de inovação
para discutir o decreto-lei e os estatutos da nova Agência para a Investigação e Inovação.
A expectativa do ministro Fernando Alexandre é a de que a nova agência entre em funcionamento a 1 de janeiro, mas o diploma terá de ser aprovado pelo presidente da República.
A nova entidade já foi aprovada em Conselho de Ministros e extingue a Fundação para a Ciência e Tecnologia, bem como a Agência Nacional de Inovação.
para discutir o decreto-lei e os estatutos da nova Agência para a Investigação e Inovação.
A expectativa do ministro Fernando Alexandre é a de que a nova agência entre em funcionamento a 1 de janeiro, mas o diploma terá de ser aprovado pelo presidente da República.
A nova entidade já foi aprovada em Conselho de Ministros e extingue a Fundação para a Ciência e Tecnologia, bem como a Agência Nacional de Inovação.
Com o fim destas duas entidades, é criado um organismo novo: a Agência para a Investigação e Inovação.