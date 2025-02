O Tribunal da Relação confirma a condenação por negligência da Águas Públicas do Alentejo na gestão do saneamento em Montemor-o-Novo. A empresa do grupo Águas de Portugal vai pagar 80 mil euros por ter feito centenas de descargas de águas residuais, não tratadas, em ribeiras e rios da Bacia Hidrográfica do Tejo.