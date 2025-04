Relação de Lisboa reverte absolvição do agente da PSP por agressões a Cláudia Simões

(em atualização)

O agente fica assim condenado em cúmulo jurídico a uma pena suspensa de cinco anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de seis mil euros, anunciou esta quarta-feira o tribunal.O Tribunal da Relação de Lisboa considerou provado que Cláudia Simões foi agredida no interior da viatura da PSP pelo agente Carlos Canha, "o que foi feito na presença e perante a inação dos coarguidos agentes da PSP, Fernando Rodrigues e João Gouveia"."A prova testemunhal e por imagens de vídeo produzida revela que a recorrente não exibia lesões de tal natureza e extensão quando deu entrada na viatura policial e que a mesma não esteve em contacto com outras pessoas até chegar à esquadra de S. Brás", lê-se no comunicado divulgado pelo tribunal.A 1 de julho de 2024, o tribunal de Sintra condenou Cláudia Simões por morder o agente da PSP, enquanto o polícia acabou absolvido das acusações de agressão na detenção desta mulher, mas condenado por agredir outras duas pessoas na esquadra.