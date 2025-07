Relação rejeita pedido de Sócrates para afastar juíza e aponta intenção de travar justiça

A defesa do antigo primeiro-ministro José Sócrates apresentou o incidente de recusa da juíza no primeiro dia do julgamento do processo Marquês.





O Tribunal da Relação de Lisboa analisou o pedido de recusa e conclui agora: “Não vemos outra intenção para a apresentação em juízo deste pedido de recusa (…) que não seja o de continuar, de forma reiterada e incessante, a obstar ao normal decurso da realização da justiça”.

A Relação considera “manifestamente improcedente” o Pedido de Recusa porque o que a defesa de Sócrates invoca “é a alegada anterior actuação do Conselho Superior da Magistratura, sobre a qual já foi tomada posição”.



Isto para além de entender que não foi minimamente concretizada “a possibilidade de qualquer influência do “Grupo de Trabalho do Processo Marquês”.





Assim, o pedido é indeferido e, consequentemente, “declarar prejudicado o pedido de Reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia”.







Passaram 11 anos desde que José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa. O julgamento da Operação Marquês começou no dia , arrancou no passado dia 3 de julho. Para além do ex-primeiro-ministro há mais 20 arguidos com mais de 650 testemunhas.



Suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal fazem parte dos 117 crimes pelos quais são julgados os 21 arguidos.





José Sócrates regerssa ao Campus da Justiça na próxima semana. Estão marcadas 53 sessões até ao final deste ano.