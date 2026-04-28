País
Relatório acidente TGV em Espanha. Imagens do interior do comboio revelam dados sobre descarrilamento
Foi conhecido esta terça-feira o novo relatório da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha. Um documento sobre o acidente entre dois comboios de alta velocidade de 18 de janeiro, que fez 46 mortos.
Este relatório, a que o jornal El País teve acesso, mostra as primeiras imagens do interior dos vagões do comboio da Iryo, que descarrilou, e que acabou por colidir com o comboio Alvia que circulava em sentido contrário.
Essas imagens reforçam a hipótese do descarrilamento ter sido provocados por uma rutura nos carris da linha de alta velocidade Madrid-Sevilha.
O acidente de 18 de janeiro em Adamuz, provocou a morte de 46 pessoas.
No momento do descarrilamento o comboio Iryo circulava a 207 quilómetros por hora.
Claudia Martins - RTP Antena 1
O acidente de 18 de janeiro em Adamuz, provocou a morte de 46 pessoas.
No momento do descarrilamento o comboio Iryo circulava a 207 quilómetros por hora.