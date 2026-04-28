Relatório acidente TGV em Espanha. Imagens do interior do comboio revelam dados sobre descarrilamento

Relatório acidente TGV em Espanha. Imagens do interior do comboio revelam dados sobre descarrilamento

Foi conhecido esta terça-feira o novo relatório da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha. Um documento sobre o acidente entre dois comboios de alta velocidade de 18 de janeiro, que fez 46 mortos.

RTP Antena 1 /
Foto: Susana Vera - Reuters

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Este relatório, a que o jornal El País teve acesso, mostra as primeiras imagens do interior dos vagões do comboio da Iryo, que descarrilou, e que acabou por colidir com o comboio Alvia que circulava em sentido contrário.
Claudia Martins - RTP Antena 1

Essas imagens reforçam a hipótese do descarrilamento ter sido provocados por uma rutura nos carris da linha de alta velocidade Madrid-Sevilha.

O acidente de 18 de janeiro em Adamuz, provocou a morte de 46 pessoas.

No momento do descarrilamento o comboio Iryo circulava a 207 quilómetros por hora.

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