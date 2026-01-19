Mundo
Espanha. Sobe o número de mortos após colisão de comboios de alta velocidade
O número de mortos na colisão de domingo entre um comboio de alta velocidade que descarrilou e outro que seguia em sentido contrário, no sul de Espanha, subiu para 39. Há ainda a registar 152 feridos, adiantou a emissora estatal RTVE esta segunda-feira, citando fontes policiais.
O acidente ocorreu às 19h45 (hora local) de domingo, perto de Adamuz, na província de Córdoba.
Mais de 200 comboios entre Madrid e a região da Andaluzia, no sul do país - incluindo as principais cidades de Córdoba, Sevilha e Granada - foram cancelados ao longo desta segunda-feira, segundo a RTVE.
Vídeos do local, partilhados nas redes sociais no domingo, mostram equipas de resgate a retirar passageiros de carruagens retorcidas e tombadas sob a luz intensa dos holofotes. Alguns passageiros saíram pelas janelas partidas, enquanto outros foram levados em macas.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez cancelou todas as suas atividades previstas para segunda-feira e irá deslocar-se ao local do acidente.
"O primeiro-ministro Pedro Sánchez visitará esta manhã o local do acidente ferroviário ocorrido no domingo em Adamuz para avaliar a situação", anunciou o seu gabinete.
No momento do acidente, havia cerca de 400 passageiros nos dois comboios, a maioria espanhóis que viajavam de regresso a Madrid após o fim de semana.
Não se sabe ainda quantos turistas estariam a bordo, uma vez que janeiro não é época alta em Espanha.
A causa do acidente é desconhecida até ao momento, segundo indicou o ministro espanhol dos Transportes, Oscar Puente, aos jornalistas.
O mesmo governante admitiu que o número de mortos "não é definitivo".
com agências