Mundo
Espanha. Vários mortos no descarrilamento de dois comboios de alta velocidade
Estão confirmados cinco mortos no descarrilamento dos dois comboios, na província de Córdova. Número que pode ainda subir, já que um número indeterminado de passageiros está preso nos carris.
O descarrilamento das duas composições ocorreu pelas 19h45 locais, no município de Adamuz (Córdova), segundo fontes da Guarda Civil.
Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj— Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026
A agência noticiosa Efe referiu que o comboio LD AV Iryo 6189 descarrilou na entrada da via 1 em Adamuz e invadiu a via adjacente, colindindo com os vagões sete e oito de outro comboio, LD AV 2384, que seguia em sentido contrário e que também descarrilou. O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.
Dois dos mortos seguiam no Iryo e outros três no de Alvia, indicou El País.
O comboio Iryo levava a bordo 300 passageiros. Não foram enunciados imediatamente um número de feridos nem avançadas razões para o descarrilamento incial.
O serviço de informação sobre o estado da infraestrutura e do tráfego ferroviário na rede Adif, referiu que o acidente exigiu a mobilização de equipas de emergência para o local.
O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.
O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.
O jornal El País refere que o presidente da Câmara de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), foi o primeiro a chegar ao local do acidente, acompanhado pela polícia local.
“Vi um passageiro mutilado ao ponto de ficar irreconhecível. Fomos os primeiros a chegar e havia um corpo cortado ao meio. Mas não havia luz; era de noite. O cenário é horrível”, disse o autarca.
Moreno acredita que a colisão entre os dois comboios não foi frontal, “mas sim lateral”, pois não viu nenhum vagão destruído.
Moreno acredita que a colisão entre os dois comboios não foi frontal, “mas sim lateral”, pois não viu nenhum vagão destruído.
“Penso que não estavam nos mesmos carris, mas não é claro. Agora, os autarcas e os moradores da zona estão concentrados em ajudar os passageiros. Estão a chegar autocarros para os levar para o abrigo municipal que foi montado”, disse, visivelmente abalado.
Segundo a Adif, os passageiros de ambos os comboios foram retirados e as equipas de emergência e os bombeiros foram enviados para o local do acidente, onde confirmaram a presença de feridos, sem avançar números.
O ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, dirigiu-se ao centro de emergência 24 horas da Renfe, na estação de Atocha, em Madrid, para acompanhar a situação.
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, publicou na sua conta de Twitter para garantir que o Governo "está a trabalhar com as outras autoridades competentes e serviços de emergência para prestar assistência aos passageiros".
c/ agências
Tópicos