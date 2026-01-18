Espanha. Vários mortos no descarrilamento de dois comboios de alta velocidade

O descarrilamento das duas composições ocorreu pelas 19h45 locais, no município de Adamuz (Córdova), segundo fontes da Guarda Civil.





Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

A agência noticiosa Efe referiu que o comboio LD AV Iryo 6189 descarrilou na entrada da via 1 em Adamuz e invadiu a via adjacente, colindindo com os vagões sete e oito de outro comboio, LD AV 2384, que seguia em sentido contrário e que também descarrilou. O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.



Dois dos mortos seguiam no Iryo e outros três no de Alvia, indicou El País.





O comboio Iryo levava a bordo 300 passageiros. Não foram enunciados imediatamente um número de feridos nem avançadas razões para o descarrilamento incial.







O serviço de informação sobre o estado da infraestrutura e do tráfego ferroviário na rede Adif, referiu que o acidente exigiu a mobilização de equipas de emergência para o local.



O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso e todos os comboios em trânsito foram redirecionados para os seus pontos de origem.





O jornal El País refere que o presidente da Câmara de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), foi o primeiro a chegar ao local do acidente, acompanhado pela polícia local.





“Vi um passageiro mutilado ao ponto de ficar irreconhecível. Fomos os primeiros a chegar e havia um corpo cortado ao meio. Mas não havia luz; era de noite. O cenário é horrível”, disse o autarca.



Moreno acredita que a colisão entre os dois comboios não foi frontal, “mas sim lateral”, pois não viu nenhum vagão destruído.





“Penso que não estavam nos mesmos carris, mas não é claro. Agora, os autarcas e os moradores da zona estão concentrados em ajudar os passageiros. Estão a chegar autocarros para os levar para o abrigo municipal que foi montado”, disse, visivelmente abalado.





Segundo a Adif, os passageiros de ambos os comboios foram retirados e as equipas de emergência e os bombeiros foram enviados para o local do acidente, onde confirmaram a presença de feridos, sem avançar números.





O ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, dirigiu-se ao centro de emergência 24 horas da Renfe, na estação de Atocha, em Madrid, para acompanhar a situação.





O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, publicou na sua conta de Twitter para garantir que o Governo "está a trabalhar com as outras autoridades competentes e serviços de emergência para prestar assistência aos passageiros".



