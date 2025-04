O número de imigrantes residentes em Portugal quadruplicou desde 2017, de acordo com o último relatório da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). No final do ano passado, Portugal tinha oficialmente 1.546.521 imigrantes. Na apresentação do documento esta terça-feira o ministro da presidência, Pedro Leitão Amaro, culpou o Partido Socialista pela situação.