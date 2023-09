Relatório criminalidade. Portugal sinalizado por tráfico de seres humanos, armas e droga

O tráfico de seres humanos, armas e droga são as principais ameaças criminosas em Portugal. É o que diz um relatório divulgado pela "Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional".

O documento revela que, predominantemente, as vítimas de tráfico menores são rapazes da Roménia, maioritariamente explorados para adoção, trabalho, mendicidade ou atividades sexuais, enquanto que as vítimas adultas vêm sobretudo de países africanos.



Já quanto ao tráfico de droga, os especialistas referem que Portugal permanece "um importante país de trânsito e de destino" de estupefacientes.



O relatório identifica a presença de grupos mafiosos no país associados, por exemplo, à segurança privada na vida noturna ou a gangues e bandos, como os Hells Angels.