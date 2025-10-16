Relatório da DGS. Obesidade deverá aumentar 52% nas mulheres e 78% nos homens até 2050

Em 2050, prevê-se que se registe um aumento desta prevalência em 52,3 por cento nas mulheres e em 77,8 por cento nos homens.

O DALY (Disability-Adjusted Life Year, em português Anos de Vida Ajustados por Incapacidade) é uma medida de carga global de doenças, usada em saúde pública para estimar o impacto total de doenças, lesões e condições de saúde sobre uma população. Ou seja, 1 DALY representa um dia de vida de saudável perdido.

Portugal entre os países europeus com menor teor de sal e açúcar

Os dados mostram que entre 2017 e 2024 verificou-se uma diminuição de 39 por cento nas bebidas com maior teor de açúcar.