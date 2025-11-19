Relatório da OCDE sobre incêndios aponta falhas graves na coordenação em Portugal

Uma delas é a falta de coordenação e a confusão entre as estruturas de comando das diferentes forças no terreno.



Os peritos concluíram que isso provoca atrasos na resposta e aumenta a propagação das chamas.



A OCDE aponta ainda lacunas nas sanções para quem não limpa terrenos e para quem comete crimes de incêndio.



A isto acresce o financiamento público pouco claro, o que faz de Portugal um dos países mais propensos a incêndios florestais na Europa.