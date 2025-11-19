País
Relatório da OCDE sobre incêndios aponta falhas graves na coordenação em Portugal
Foi hoje entregue no parlamento um relatório da OCDE que aponta falhas graves no combate aos incêndios deste ano em Portugal.
Os peritos concluíram que isso provoca atrasos na resposta e aumenta a propagação das chamas.
A OCDE aponta ainda lacunas nas sanções para quem não limpa terrenos e para quem comete crimes de incêndio.
A isto acresce o financiamento público pouco claro, o que faz de Portugal um dos países mais propensos a incêndios florestais na Europa.