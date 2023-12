Relatório de peritos independentes aponta que Ricardo Salgado tem alzheimer

Ricardo Salgado terá mesmo doença de alzheimer e está incapaz de prestar declarações. É esta a conclusão dos peritos independentes e o que consta do relatório da perícia do Instituto Nacional de Medicina Legal a que a RTP teve acesso.

O ex-líder do BES está no segundo grau mais grave da doença e depende de terceiros para fazer tarefas básicas.



A doença vai avançar depois para a "dependência total". A perícia confirma assim o que foi alegado pela defesa nos diversos processos pendentes %u2013 como a Operação Marquês, caso BES e o processo EDP %u2013 e conclui que as declarações que Salgado possa fazer em tribunal estão comprometidas.