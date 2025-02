Relatório do IGAS. Gandra d`Almeida desrespeitou a lei de acesso a consultas

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A intervenção decorreu no Hospital Santos Silva, Vila Nova de Gaia. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde investigou o caso num processo já instaurado.



Segundo as conclusões do projeto de relatório a que a RTP teve acesso, as irregularidades começaram logo no acesso do médico à primeira consulta, sem respeitar as vias normais.



Tudo foi feito por intermédio de uma colega médica.



Segundo ainda o relatório, o médico saiu do hospital a 21 de outubro de 2024, sem ter alta do internamento e sem assinar um termo de responsabilidade.



A Inspeção-Geral vai ainda investigar o acesso indevido aos dados do médico, por queixa do próprio médico.