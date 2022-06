Relatório do SEF. Pedidos de asilo de menores sozinhos aumentaram

Foto: Nuno Veiga - Lusa

No ano passado, Portugal recebeu 127 processos envolvendo menores que chegaram sozinhos ao país - a maioria proveniente do Afeganistão, do Paquistão e do Bangladesh.



O SEF refere que houve, no total, mais de 1.500 pedidos de proteção internacional, um aumento de 53 por cento em relação a 2020.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sinalizou ainda 54 vítimas de tráfico de seres humanos no ano passado. A exploração laboral é a que tem maior incidência.