Relatório Elevador da Glória. Gabinete de Prevenção de Acidentes conclui para já que se soltou o cabo que unia as duas cabines

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Acaba de ser divulgado o primeiro relatorio sobre o acidente com o Elevador da Glória. O gabinete de investigação de acidentes ferroviários (GPIAAF) afirma que se soltou o cabo que unia as duas cabines no ponto de fixação à cabine que provocou as vítimas mortais. Os peritos afirmam que ainda não estão apuradas as causas do acidente e que esta é apenas o resultado da verificação que fizeram. Dizem que numa inspecção visual não era possível detetar a falha.