Relatório Elevador da Glória. Guarda-freio da Carris acionou os dois sistemas de travagem mas nenhum funcionou
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
O guarda-freio da Carris que morreu no acidente acionou os dois sistemas de travagem, mas nenhum funcionou. É uma das conclusões do primeiro relatório sobre o acidente com o elevador da Glória. O gabinete de investigação de acidentes ferroviários afirma que se soltou o cabo que unia as duas cabines no ponto de fixação da cabine onde seguiam as vítimas. Dizem ainda que numa inspeção visual como a que aconteceu naquele dia de manhã não era possível ter detetado a falha.