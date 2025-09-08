Relatório preliminar concluiu que cabo do Elevador da Glória cedeu no ponto de fixação
O relatório preliminar do Gabinete de Investigação concluiu que o cabo do Elevador da Glória cedeu no ponto de fixação. O documento explica também que elevador da Glória fazia um percurso de 276 metros, em pouco mais de um minuto, a uma velocidade máxima de 11,5 quilómetros por hora.
Na quarta-feira, as duas carruagens iniciaram a viagem às seis horas e três minutos da tarde. Tinham ambas percorrido seis metros, quando falhou a ligação do cabo às composições.
A carruagem que estava subir a calçada da Glória, recuou de forma brusca. A outra composição continuou a descer e ganhou velocidade.
170 metros depois do início do percurso, na curva à direita, a carruagem descarrilou, e desgovernada acabou por embater na esquina de um edifício.
De acordo com o relatório na altura do embate a carruagem seguia a cerca de 60 km / hora, quase seis vezes mais do que o normal.
O guarda-freio da Carris que morreu no acidente acionou os dois sistemas de travagem, mas nenhum funcionou. É uma das conclusões do primeiro relatório sobre o acidente com o elevador da Glória.
O relatório do Gabinete ainda que numa inspeção visual como a que aconteceu naquele dia de manhã não era possível ter detetado a falha.
Tudo isto aconteceu em menos de 50 segundos.
