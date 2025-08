Nuno Patrício - RTP

A garantia é do Ministério da Saúde, que já remeteu o documento à Comissão Técnica Independente nomeada em março deste ano com o objetivo de analisar e enquadrar as competências legais do Instituto Nacional de Emergência Médica.



Em comunicado, o ministério liderado por Ana Paula Martins confirma falhas existentes no instituto, em prejuízo do Estado, nos últimos 4 anos.