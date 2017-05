Religiosas de mosteiros de clausura em Fátima acompanham visita pela televisão

Lusa 09 Mai, 2017, 13:47 | País

"Vamos ver na televisão e vamos estar todas a acompanhar a visita", afirmou à agência Lusa a irmã Maria do Carmo, 68 anos, superiora do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário das Irmãs Clarissas do Desagravo, onde estão 12 irmãs, todas portuguesas.

Segundo a religiosa, ao contrário de outras visitas papais, que incluíram momentos para religiosos e, especificamente, para os de clausura, a peregrinação do papa Francisco não tem previsto nenhum encontro neste âmbito, pelo que o acompanhamento é pela televisão.

No caso da última visita papal a Fátima, de Bento XVI, algumas religiosas, que só em situações excecionais, como uma ida ao médico, saem do mosteiro, deslocaram-se ao santuário, assim como numa das peregrinações de João Paulo II, contou.

"Só ligamos a televisão nos grandes acontecimentos de Fátima e numa situação anormal no país ou no estrangeiro", adiantou Maria do Carmo, referindo que as notícias também chegam por revistas católicas que recebem, pela Internet ou pelos capelães da congregação.

Para a religiosa, natural das Cortes, no concelho de Leiria, a 20 quilómetros de Fátima, a visita de Francisco "é uma graça inexplicável, muito grande".

E sobre os dois novos santos, Francisco e Jacinta Marto, à irmã Maria do Carmo faltam palavras para descrever a alegria, que se manifesta num largo sorriso.

No Mosteiro do Rosário Perpétuo Pio XII é também pela televisão que a maioria das dez religiosas estrangeiras que ali se encontram vai ver o papa Francisco.

A irmã Maria Diana, de 92 anos, que em 1954 chegou a Fátima para fundar este mosteiro, recorda as cinco visitas papais ao santuário que antecederam a de Francisco.

"Na primeira visita, a de Paulo VI, em 1967, alguém nos emprestou uma televisão para vermos", contou a freira, referindo que, na primeira peregrinação de João Paulo II a Fátima, em 1982, tiveram o privilégio de o saudar quando aterrou no campo de jogos que recebeu, posteriormente, o seu nome.

No muro que divide a congregação deste campo de futebol, as religiosas inscreveram "bem-vindo" em vários idiomas.

Nesta visita do papa polaco, como na seguinte, em 1991, as religiosas foram autorizadas a ir ao santuário, mas na última peregrinação deste, em maio de 2000, ainda tentaram chegar ao templo.

"Era muita gente", declarou a irmã Maria Diana, referindo que acabaram por ver as celebrações pela televisão num estabelecimento comercial próximo das pracetas de Santo António, a menos de uma centena de metros do templo.

Já na visita de Bento XVI, em 2010, um grupo de religiosas desta congregação deslocou-se ao santuário.

Sobre a visita de Francisco, a irmã Maria Diana, irlandesa, que integrou o grupo que traduziu para Inglês as "Memórias da irmã Lúcia", não poupa palavras: "É maravilhoso, o papa é tão humilde, gosta de estar junto do povo com sorriso".

Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário dos acontecimentos de Fátima.

Os dois beatos são os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia, a primeira realizada em Portugal, vai decorrer em Língua Portuguesa.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.