Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

Na madrugada de domingo (30 de outubro) em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02h00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01h00.Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01h00 da madrugada de domingo, passando para as 00h00.O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.Em março de 2019, o parlamento europeu aprovou o fim da mudança da hora nos Estados-membros da União Europeia. A adoção da medida no espaço comunitário dependia de uma tomada de posição do Conselho da União Europeia, onde estão representados todos os Estados. A decisão está ainda por tomar, já que o tema nem tem sido discutido, dada a prioridade a outros temas.

Portugal defende o atual regime, com uma hora de verão e com uma hora de inverno.





O Observatório Astronómico de Lisboa emitiu um parecer, remetido ao Governo, que defendia a manutenção da hora de verão e da hora de inverno.