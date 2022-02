Relvas quer nova liderança do PSD o mais rápido possível

Relvas foi questionado sobre quem será o melhor líder para suceder a Rui Rio, em entrevista à CNN, mas escusou-se a apontar um nome, considerando que “”.Instado a comentar a possibilidade de uma candidatura do eurodeputado Paulo Rangel, o antigo secretário-geral do PSD juntou a este os outros nomes mais apontados para a futura disputa de liderança.”, afirmou, dizendo que também o atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, deve integrar a futura direção do partido.Ainda assim, o antigo dirigente apontou- que apoiou nas diretas de 2020 - como o militante que,”, criticando o posicionamento ao centro que Rui Rio imprimiu ao partido.”, defendeu Relvas.Questionado se o próximo líder do PSD poderá ser apenas de transição, respondeu: “”.





Militante deseja transição rápida







Sobre o calendário da escolha do próximo presidente do PSD, depois de Rui Rio ter manifestado disponibilidade para se manter no cargo no máximo até ao início de julho, Miguel Relvas manifestou-se contra um processo tão longo.”, afirmou, dizendo esperar que esse calendário interno seja definido no Conselho Nacional de 19 de fevereiro, e que ficou provado na última crise interna que “em 30 dias” é possível marcar diretas e Congresso.Questionado se este seria um momento “de emergência” que exigiria o regresso de Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas considerou que o antigo primeiro-ministro “não tem nenhuma obrigação moral” de regressar, embora afirmando que o apoiaria em qualquer circunstância se o decidisse fazer.Na entrevista à CNN, Miguel Relvas disse estar, defendeu que o Chega como terceiro partido "deve ter" um vice-presidente do parlamento e sugeriu que o prolongar da liderança de Rui Rio poderia estar ligado a um eventual entendimento com o PS em matéria de regionalização.Nas últimas diretas do PSD, Miguel Relvas apoiou Paulo Rangel, que foi derrotado em 27 de novembro por Rui Rio, por 52,4% dos votos.Nas anteriores eleições internas, disputadas em janeiro de 2020, o antigo dirigente do PSD manifestou apoio a Miguel Pinto Luz, que conseguiu cerca de 9,5% na primeira volta, e na segunda volta a Luís Montenegro, que Rio venceu por cerca de 53% dos votos.

Na semana passada, o presidente do PSD, Rui Rio, confirmou que irá deixar a liderança do partido na sequência dos resultados nas legislativas de 30 de janeiro, em que o partido ficou abaixo dos 30% e terá menos deputados do que em 2019, tendo o PS conquistado a maioria absoluta.