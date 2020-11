Renovação do Estado de Emergência. O que muda?

O que muda?





O país divide-se agora por quatro níveis de gravidade da pandemia no país relativos aos últimos 14 dias:





- Risco Extremamente Elevado em concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

- Risco Muito Elevado em concelhos com números de casos entre 480 e 959 por 100 mil habitantes.

- Risco Elevado em concelhos com número de casos entre 240 e 479 por 100 mil habitantes.

- Risco Moderado em concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes.





Veja o mapa de risco e qual o nível de gravidade do seu concelho:





1) Que medidas são generalizadas para todo o território continental?







No periodo entre 27 de novembro a 2 de dezembro e também entre o periodo de 4 de dezembro a 9 de dezembro.





- Proibição de circulação entre concelhos

Entre as 23h00 do dia 27 nov. e as 05h00 do dia 2 nov.

Entre as 23h00 do dia 4 dez. e as 05h00 do dia 9 dez.





- Tolerâcia de Ponto a 30 de novembro e 7 de dezembro

Trabalhadores da função pública;

Apelo à dispensa de trabalhadores do setor privado.





- Suspensão da atividade letiva a 30 de novembro e 7 de dezembro





- Uso obrigatório de máscara inclui agora locais de trabalho









2) Medidas para os concelhos de Risco Elevado:





- Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00;

- Fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório;

- Estabelecimentos fecham às 22h00 com a exceção de restaurantes e equipamentos culturais às 22h30;





3) Medidas para os concelhos de Risco Extremamente Elevado e Muito Elevado:





- Proibição de circulação na via pública durante a semana entre as 23h00 e as 5h00;

- Proibição de circulação na via pública aos sábados, domingos e feriados entre as 13h00 e as 5h00;

- Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro os estabelecimentos comerciais encerram às 15h;

- Ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório.



Exeções às deslocações nos concelhos de risco Extremamente Elevado e Muito Elevado:

renovação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.