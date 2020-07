Renovações das matrículas escolares quase todas automáticas

As renovações de matrículas escolares vão ser quase todas automáticas. Apenas os anos de início de ciclo - 5.º, 7.º e 10.º - e as transferências de escola continuam a ser feitas no Portal das Matrículas. Decisão do Ministério da Educação, depois de o Portal das Matrículas ter sido alvo de vários ataques informáticos.