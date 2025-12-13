País
Reorganização do INEM. Liga dos Bombeiros vai pedir reunião à ministra da Saúde
A Liga dos Bombeiros Portugueses vai pedir uma reunião à ministra da Saúde para debater com o INEM e outras entidades a reforma do sistema de emergência médica.
O presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, sublinha que a reorganização interna do INEM é uma decisão do Governo, mas os bombeiros não abdicam de participar no processo de transporte urgente de doentes.Explicou que irá ser apresentado um pedido à ministra da Saúde para ter acesso ao relatório da comissão técnica independente, ao qual ainda não teve acesso.
António Antunes vincou que se pretende debater com o INEM e outras entidades as mudanças no funcionamento do sistema de emergência médica que estão a ser preparadas pelo Ministério da Saúde.
Nestas declarações à Antena 1 no final do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros deste sábado, António Nunes alertou ainda para a dívida de 30 milhões de euros do INEM às corporações relacionada com o transporte de doentes urgentes para os hospitais em setembro, outubro e novembro. Por causa desta dívida do INEM, há associações humanitárias que contavam com o dinheiro para pagar os subsídios de Natal aos bombeiros com contratos de trabalho, e agora não têm dinheiro para o fazer.
