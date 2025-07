Reportagem ''Corpo meu que não me pertence'' da RTP distinguida pela AMI

O jornalista da RTP Filipe Pinto venceu um prémio da AMI para Jornalismo Contra a Indeferença com a reportagem exibida no programa A Prova dos Factos. A reportagem tem imagem de Filipe Valente e edição de Marcelo Sá Carvalho. Retrata uma realidade muitas vezes oculta: a esterilização forçada de pessoas com deficiência. "O turno infinito", de Camila Vidal, da Antena 1, foi a reportagem distinguida na categoria Rádio com uma menção honrosa.