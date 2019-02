Reportagem de Al Jazeera aponta racismo português contra ciganos

RTP04 Fev, 2019, 16:58 | País

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), que calcula em 71 por cento a percentagem de ciganaos que nos últimos cinco anos sofreu algum tipo de discriminação. reportagem de Marta Vidal lembra que as comunidades ciganas existem em Portugal desde o século XV, mas apenas lhes foi reconhecida a nacionalidade em 1822. A discriminação, sendo antiga, mantém-se até aos dias de hoje: um dos documentos citados é um estudo da(FRA), que calcula em 71 por cento a percentagem de ciganaos que nos últimos cinco anos sofreu algum tipo de discriminação.





Segundo o mesmo estudo, os ciganos portugueses, calculados por baixo em cerca de 37.000, ainda hoje sofrem "níveis de discriminação intoleráveis" e se vêem prejudicados no acesso a diversos serviços, a empregos e a habitação.





A reportagem de Al Jazeera presta especial atenção ao sinal exterior de discriminação que consiste na colocação de sapos de cerâmica em estabelecimentos comerciais. Uma das pessoas entrevistadas por Al Jazeera a este respeito é a actriz de origem cigana Maria Gil, que explica: "As gerações [ciganas] mais antigas têm uma forte superstição sobre os sapos e não se aproximariam de uma loja onde eles são visíveis. Mas as gerações mais novas não se importam. Os jovens recusar-se-iam a entrar numa loja com sapos por causa do significado racista subjacente e não por causa da superstição".





Maria Gil relata que a certa altura contou 13 sapos só em lojas próximas da sua casa, e esteve tentada a organizar um boicote dessas lojas. Mas acrescenta também que um boicote não seria fáicl, porque às vezes as lojas com esse adereço são tantas que ela própria se vê obrigada a fazer compras em lojas que gostaria de boicotar.





Por outro lado, apresentar uma queixa judicial, acusando as lojas de violarem a lei que proíbe a discriminação, seria igualmente votado ao fracasso: "Não é explícito, pelo que seria muito difícil as autoridades fazerem alguma coisa sobre isso. Não creio que a lei alguma vez reconhecesse que [os sapos] são um símbolo racista".





Uma outra cineasta citada na reportagem é Leonor Teles, a realizadora igualmente de origem cigana do filme "Balada de um batráquio", premiado em 2016 com Urso de Ouro da Berlinale. Nesse filme, ela aparece a escaqueirar sapos de cerâmica e a ser escorraçada por comerciantes que os tinham em exposição.





Maria Gil comenta que o filme de Leonor Teles chamou a atenção para o símbolo racista, mas com a consequência paradoxal de as vendas dos sapos de cerâmica terem aumentado depois.





A actriz recorda a campanha organizada em 2016 pelo fotógrafo Rui Farinha e com o apoio do SOS Racismo e do Alto Comissário para as Migrações, na qual ela própria participou. Essa campanha consistiu em um pequeno grupo de activistas abordar os comerciantes de seis cidades, para lhes pedir que retirassem os sapos de cerâmica.





Segundo relata, os comerciantes só após alguma insistência admitiam que a intenção de expor os sapos era a de afugentar os ciganos. No balanço final, diz, "tivemos algumas más experiências mas metade dos comerciantes aceitou desfazer-se dos sapos. Num dos restaurantes onde fomos, o patrão inicialmente hesitou. Mas os clientes disseram-lhe para deitar fora o sapo. E, quando o fez, toda a gente aplaudiu".





A reportagem de Al Jazeera contactou vários comerciantes que tinham sapos de cerâmica à vista, mas desses interpelados só uma aceitou falar on the record, e devidamente identificada, admitindo que o objecto se destinava a afugentar pessoas de etnia cigana, e justificando-se com a preocupação de evitar a presença de pessoas "que roubam". Mas vários outros comerciantes disseram algo semelhante à jornalista de Al Jazeera, sem darem a cara, e em linguagem mais vernácula.