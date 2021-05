Reportagem RTP. Condições de vida dos imigrantes em Odemira

A casa como dois pisos chega a ser ocupada por 36 pessoas. Os ocupantes do Nepal, do Paquistão, da Índia, convivem sem máscara, sem água quente e não chegam a conhecer-se.



Recebem 665 euros e desses a empresa contratante fica com 120 por conta do alojamento e ainda mais 25 euros.