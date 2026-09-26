Reportagens sobre direitos e bem-estar dos animais valem prémios para a RTP

Além da categoria de televisão, a estação pública foi ainda distinguida com o "Grande Prémio".



Tratam-se de duas investigações da autoria de Emanuel Boavista.



O galardão principal foi para uma reportagem que expôs, pela primeira vez, imagens de práticas ilegais em aviários portugueses. Contou com imagens​ de André Mateus Pinto e edição de Catarina Brito.



A outra investigação premiada revelou maus-tratos e a falta de condições de salubridade de uma suinicultura de Santarém. A imagem é de Vasco Coimbra e edição de Rui Rufino.



Ambas as reportagens foram emitidas no programa A Prova dos Factos.



A rádio pública também foi premiada com a reportagem "Abandono animal, um crime difícil de provar" da jornalista Rita Fernandes.