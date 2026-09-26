País
Reportagens sobre direitos e bem-estar dos animais valem prémios para a RTP
A RTP foi a grande vencedora dos prémios jornalísticos sobre os direitos e o bem-estar dos animais, uma iniciativa da ONG Frente Animal.
Além da categoria de televisão, a estação pública foi ainda distinguida com o "Grande Prémio".
Tratam-se de duas investigações da autoria de Emanuel Boavista.
O galardão principal foi para uma reportagem que expôs, pela primeira vez, imagens de práticas ilegais em aviários portugueses. Contou com imagens de André Mateus Pinto e edição de Catarina Brito.
A outra investigação premiada revelou maus-tratos e a falta de condições de salubridade de uma suinicultura de Santarém. A imagem é de Vasco Coimbra e edição de Rui Rufino.
Ambas as reportagens foram emitidas no programa A Prova dos Factos.
A rádio pública também foi premiada com a reportagem "Abandono animal, um crime difícil de provar" da jornalista Rita Fernandes.
Tratam-se de duas investigações da autoria de Emanuel Boavista.
O galardão principal foi para uma reportagem que expôs, pela primeira vez, imagens de práticas ilegais em aviários portugueses. Contou com imagens de André Mateus Pinto e edição de Catarina Brito.
A outra investigação premiada revelou maus-tratos e a falta de condições de salubridade de uma suinicultura de Santarém. A imagem é de Vasco Coimbra e edição de Rui Rufino.
Ambas as reportagens foram emitidas no programa A Prova dos Factos.
A rádio pública também foi premiada com a reportagem "Abandono animal, um crime difícil de provar" da jornalista Rita Fernandes.