Reportagens sobre direitos e bem-estar dos animais valem prémios para a RTP

Reportagens sobre direitos e bem-estar dos animais valem prémios para a RTP

A RTP foi a grande vencedora dos prémios jornalísticos sobre os direitos e o bem-estar dos animais, uma iniciativa da ONG Frente Animal.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

VER MAIS
Além da categoria de televisão, a estação pública foi ainda distinguida com o "Grande Prémio".

Tratam-se de duas investigações da autoria de Emanuel Boavista.

O galardão principal foi para uma reportagem que expôs, pela primeira vez, imagens de práticas ilegais em aviários portugueses. Contou com imagens​ de André Mateus Pinto e edição de Catarina Brito.

A outra investigação premiada revelou maus-tratos e a falta de condições de salubridade de uma suinicultura de Santarém. A imagem é de Vasco Coimbra e edição de Rui Rufino.

Ambas as reportagens foram emitidas no programa A Prova dos Factos.

A rádio pública também foi premiada com a reportagem "Abandono animal, um crime difícil de provar" da jornalista Rita Fernandes.
PUB
PUB