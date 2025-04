Reposição de energia "faseada e segura para evitar novos desequilíbrios"

De acordo com o SSI, a recuperação da produção elétrica nas centrais de Castelo de Bode (Abrantes, Santarém) e Tapada do Outeiro (Gondomar, Porto) "permitiu iniciar a reposição do fornecimento de eletricidade, começando pelas regiões próximas e alargando-se progressivamente a outras zonas".

O comunicado do SSI refere que a Redes Energéticas Nacionais (REN) "tem todos os seus recursos empenhados" na recuperação do abastecimento de energia, em colaboração com as empresas de distribuição e produção e com a congénere espanhola.

O SSI recomenda ainda à população que se mantenha informada via canais oficiais de informação, "evitando acesso a desinformação e à disseminação da mesma".