Reposição de serviços em Leiria enfrenta maiores dificuldades, diz Vodafone
A Vodafone Portugal adiantou hoje que a reposição dos seus serviços em Leiria, um dos distritos onde se registaram mais estragos devido à depressão Kristin, enfrenta ainda dificuldades, uma vez que está dependente do acesso às infraestruturas afetadas.
"O distrito de Leiria, por ter sido particularmente afetado, é também aquele onde a reposição dos serviços enfrenta maiores dificuldades, já que está dependente de condições de acesso às infraestruturas afetadas e da reposição do fornecimento de energia", indicou fonte oficial da Vodafone Portugal, numa nota enviada à Lusa.
Persistem assim dificuldades na reposição da rede móvel, mas a Vodafone fez deslocar para a cidade de Leiria, em articulação com a Proteção Civil, duas estações base móveis para reposição e reforço da cobertura em locais considerados estratégicos.
Paralelamente, está a ser reforçada a autonomia energética em três `sites` móveis, com a colocação de geradores.
O serviço físico já se encontra recuperado, mas o acesso de clientes está dependente do restabelecimento da energia elétrica nas suas casas.
A Vodafone também reforçou a autonomia energética de `sites` móveis na Marinha Grande, Nazaré, Figueira da Foz, Fátima e Peniche.
Em particular, na Figueira da Foz já estão recuperados os serviços móvel e fixo.
A empresa perspetiva ainda que ainda hoje outras localidades da zona Centro tenham também os seus serviços restabelecidos.
Segundo a mesma nota, a Vodafone Portugal ativou igualmente a sua equipa de voluntários de resposta a situações de emergência, "que vai dar apoio de conectividade a locais com necessidades criticas".