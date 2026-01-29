Reposição de serviços em Leiria enfrenta maiores dificuldades, diz Vodafone

"O distrito de Leiria, por ter sido particularmente afetado, é também aquele onde a reposição dos serviços enfrenta maiores dificuldades, já que está dependente de condições de acesso às infraestruturas afetadas e da reposição do fornecimento de energia", indicou fonte oficial da Vodafone Portugal, numa nota enviada à Lusa.

Persistem assim dificuldades na reposição da rede móvel, mas a Vodafone fez deslocar para a cidade de Leiria, em articulação com a Proteção Civil, duas estações base móveis para reposição e reforço da cobertura em locais considerados estratégicos.

Paralelamente, está a ser reforçada a autonomia energética em três `sites` móveis, com a colocação de geradores.

O serviço físico já se encontra recuperado, mas o acesso de clientes está dependente do restabelecimento da energia elétrica nas suas casas.

A Vodafone também reforçou a autonomia energética de `sites` móveis na Marinha Grande, Nazaré, Figueira da Foz, Fátima e Peniche.

Em particular, na Figueira da Foz já estão recuperados os serviços móvel e fixo.

A empresa perspetiva ainda que ainda hoje outras localidades da zona Centro tenham também os seus serviços restabelecidos.

Segundo a mesma nota, a Vodafone Portugal ativou igualmente a sua equipa de voluntários de resposta a situações de emergência, "que vai dar apoio de conectividade a locais com necessidades criticas".