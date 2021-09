Representante dos trabalhadores do Santander impedido de aceder às instalações

O banco Santander anunciou no dia 20 de agosto que iria avançar com um processo de despedimento coletivo e na segunda-feira seguinte, dia 23, João Pascoal, sub-coordenador da CT do banco, viu o acesso às instalações ser-lhe vedado.Nessa altura, foi-lhe atribuído um cartão de visitante para aceder às instalações do banco, mas desde 23 de agosto, dois dias após o anúncio do despedimento coletivo, João Pascoal está impedido de aceder às instalações.

João Pascoal já avançou com um processo em tribunal no qual requer que lhe sejam devolvidas condições para exercer o seu mandato como sub-coordenador da Comissão de Trabalhadores.



Podem ser despedidos 230 trabalhadores



O Santander decidiu que iria avançar com um despedimento coletivo a partir de setembro depois de anunciar que não tinha chegado a acordo para a saída de 350 trabalhadores, de um total de 685 inicialmente previstos.Face a este cenário, vários líderes sindicais internacionais enviaram, terça-feira, uma carta à Presidente Executiva do Grupo Santander Totta, em Madrid, a solicitar uma tomada de posição.", refere a missiva enviada a Ana Botín-Sanz.Na carta, os sindicalistas referem ainda que, durante este último ano, “”."Expressamos a nossa profunda preocupação com o comportamento contínuo do Banco Santander em Portugal. Com o pretexto da pandemia de covid-19 e a aceleração na utilização de ferramentas digitais, o banco mostra um total desrespeito pelo bem-estar dos seus trabalhadores, avançando com os seus planos de reestruturação, independentemente dos apelos sindicais para uma abordagem ponderada. Tal situação mina os princípios básicos do diálogo social e deixa em risco de desemprego centenas de trabalhadores durante tempos de precariedade", dizem os subscritores da carta.Na semana passada, os sindicatos do setor bancário anunciaram que marcariam uma greve conjunta, ainda este mês, se o Santander Totta e BCP mantivessem a intenção de fazer despedimentos.