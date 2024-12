Representantes de mais de 40 países juntos em Carcavelos para conhecer melhor Portugal

Foto: União de Freguesias de Carcavelos & Parede

Representantes de mais de 40 países, entre governantes, empresários, filantropos e académicos, participam, hoje e amanhã, na estreia do Euro America Forum, na Universidade Nova SBE, em Carcavelos. Uma iniciativa do Conselho da Diáspora. Soluções que visa enfrentar desafios comuns que se colocam nos dois lados do Atlântico é o objetivo explica António Calçada de Sá, Presidente do Conselho da Diáspora.