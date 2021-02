Requalificação da Mata Nacional do Choupal em Coimbra concluída até final de março

As intervenções, anunciadas em conferência de imprensa, devem decorrer até final de março e incidem na poda e corte de 700 árvores, beneficiação de 4,5 hectares de caminhos pedestres e rearborização de algumas áreas da mata com 5.000 espécies folhosas autóctones.

"É um projeto de requalificação impactante para a Mata do Choupal, daí sensibilizarmos as pessoas de que o ICNF está a trabalhar com o propósito de as pessoas passearem neste espaço em segurança", disse a diretora regional do Centro daquele instituto, Fátima Reis.

Com um investimento de 98 mil euros, comparticipado com fundos nacionais e comunitários, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural 2020, a intervenção tem início na quinta-feira e, segundo a diretora regional, deve prolongar-se por "50 a 55 dias" até ao final de março.

"O ICNF preocupa-se, de facto, com este espaço, que em outubro de 2018 com a passagem do furacão leslie ficou com algumas árvores num estado em que coloca em risco a segurança de pessoas e bens", disse Fátima Reis.

A requalificação da Mata do Choupal assenta em três intervenções, em que a primeira passa por abater as árvores em risco de queda e podar as que estão necessitadas, além da limpeza e gestão dos combustíveis.

Uma segunda intervenção passa pela rearborização das "clareiras" da mata, com a plantação de 5.000 novas árvores folhosas autóctones, entre castanheiros, carvalhos, freixos e amieiros.

A última intervenção incide na beneficiação de 4,5 hectares de caminhos pedestres.

"Vai ser um projeto de muito valor para a recuperação da Mata do Choupal", sublinhou Fátima Reis.

Na sessão de apresentação, que decorreu dentro da mata, participou também o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, que salientou a requalificação de um "polo usado pelos cidadãos de Coimbra e de outras terras que vão ao Choupal passear, usufruir, conviver e fazer exercício físico".

"É necessário termos todo o conforto e a segurança para as pessoas poderem usufruírem, matéria a que este projeto dá especial atenção", referiu o autarca, salientando que os "cidadãos de Coimbra têm beneficiado deste espaço ímpar da natureza".