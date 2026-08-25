Reservas de sangue nos hospitais do Algarve estão a diminuir

O responsável sublinha que há também iniciativas de recolha fora dos hospitais. Nos próximos dias, os profissionais de saúde vão estar na Fatacil - Feira na Lagoa para fazer recolhas.





A redução do número de dádivas é habitual durante o período do Verão, mas na Unidade Local de Saúde do Algarve, as reservas de sangue estão ainda mais reduzidas.Tiago Botelho, presidente da Unidade Local de Saúde do Algarve, rejeita uma situação de crise, mas garante que as portas dos hospitais do Algarve estão abertas para quem quiser doar sangue.Tiago Botelho garante que há recursos humanos suficientes nesta altura para garantir as dádivas benévolas de sangue.