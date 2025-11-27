Residências dos Super Dragões alvo de buscas da PSP no distrito do Porto

Segundo fonte das relações públicas da PSP do Porto, as buscas ocorreram ao longo desta manhã "em várias residências dos Super Dragões" no distrito do Porto, nomeadamente na casa de Fernando Madureira, antigo líder da claque do Futebol Clube do Porto (FCP).Madureira, conhecido por "Macaco", está atualmente em prisão preventiva depois de ter sido condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva no âmbito da Operação Pretoriano.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirnada pela RTP. Em causa estão crimes de ofensa à integridade física, roubo e burla a envolver ativos financeiros.

Este processo investiga agressões e roubos alegadamente cometidos em grupo, ainda antes da detenção de Fernando Madureira, o ano passado. Não há mandados de detenção, apenas de busca.

c/ Lusa

