Residências universitárias. Há camas apenas para 14% dos alunos

No setor público, há camas apenas para 14% dos alunos universitários. No ano letivo passado, dos 108 mil alunos deslocados que há em Portugal, só 15 mil podia escolher ficar numa residência de universidades públicas.A jornalista Marta Pacheco conta-nos as dificuldades de estudantes que procuram alojamento. E há quem tenha começado a procurar casa há alguns meses para garantir lugar e quem tenha tido, no meio da busca, alguma sorte, como os casos de dois estudantes, Hugo e Ana Rita.De acordo com o jornal Expresso, na Universidade de Lisboa houve no ano passado residência apenas para 8% dos alunos deslocados. Em Coimbra, só 12% dos estudantes podem escolher esta opção.O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior previa que o número fosse superior neste momento. Devia haver camas públicas para plo menos 25 mil estudantes deslocados.





Ontem, António Costa prometeu dez mil novas camas até 2026. Um apoio que chega tarde, na opinião das federações académicas, que temem que por falta de soluções para residir perto das escolas haja este ano mais desistências de alunos no ensino superior.