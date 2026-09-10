"Resolve-se um problema e arranja-se outro". Receios de ambientalistas com água de Castelo de Bode a abastecer Margem Sul

O reforço de abastecimento aos municípios da margem sul do Tejo, preocupa a Zero que receia a pressão que vai ser exercida sobre uma origem que já abastece de água cerca de 3 milhões de pessoas nesta zona do país.

Em declarações à rádio pública, Sara Correia, responsável pela área de Recursos Hídricos desta Associação Ambientalista, considera que há riscos como situações de seca ou de degradação daquela massa de água, ficando em risco o abastecimento de muita gente. Esta Associação recorda o ano de 2022, em que a situação de seca trouxe problemas ao abastecimento normal.

Mesmo sem o alargamento de área de abastecimento agora prevista, esta albufeira já serve atualmente cerca de 3 milhões de pessoas.

Para Sara Correia,; de uma percentagem muito grande da população portuguesa".Uma captação direta no rio Tejo, foi uma outra opção que esteve em cima da mesa do governo. Essa é uma solução para o problema que os ambientalistas preferem, em comparação com a de Castelo de Bode mas salvaguardando caudais ecológicos e evitando a intrusão salina no estuário.Numa resposta escrita enviada à rádio pública, a autarquia vê como positiva a iniciativa da ministra Maria da Graça Carvalho que deu 4 meses à Agência Portuguesa do Ambiente e ao grupo Águas de Portugal para apresentarem as soluções técnicas necessárias e conversarem com as partes envolvidas, incluindo os municípios desta região.