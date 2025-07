Resolvida avaria do SIRESP no CODU Norte - sindicato

Tratou-se de um problema informático relacionado com as consolas no CODU Norte e a avaria ficou resolvida cerca das 20:30, segundo uma fonte do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

A rede de comunicações Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tem estado envolvida em polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, na região centro.