"Respirar Fundo" Projeto avalia qualidade do ar à porta das Escolas

Arlinda Brandão - Antena 1

Estas estações vão medir em tempo real, a concentração de poluentes atmosféricos nas áreas envolventes das escolas, associados ao tráfego rodoviário e a outras fontes. A iniciativa já arrancou em duas escolas, uma de Ponte de Lima e a outra de Lisboa.



Trata-se de um projeto que abrange para já 13 escolas de todo o país, em ambientes urbanos, rurais e industriais. Abrange escolas de Sesimbra a Ponte de Lima e será implementado também em escolas de Guimarães, Povoa de Varzim, Barcelos, Gaia, Ílhavo, Coimbra, Caldas da Rainha, Lisboa e Sintra.

Dirige-se em especial a alunos do terceiro Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. É um projeto piloto que está a acontecer desde o inicio deste mês e vai decorrer até outubro do próximo ano, mas a ideia é que seja alargado depois a outras escolas do país.



Os dados recolhidos pelas estações serão analisados pelo Centro de Investigação de Ambiente e Sustentabilidade da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e podem ser consultados em tempo real pelas escolas e juntas de freguesia.

Pretende-se fazer um diagnóstico da situação da qualidade do ar à porta das Escolas do país para as autoridades competentes tomarem as medidas mais adequadas.



Este projeto é cofinanciado pela União Europeia.

