"Respirar Fundo" Projeto avalia qualidade do ar à porta das Escolas
Avaliar a qualidade do ar à porta das escolas é a missão do projeto "Respirar Fundo" que pretende alertar a comunidade escolar e as autarquias para os poluentes atmosféricos. É um projeto da Associação Bora Ambientar e em que 13 escolas do país vão receber equipamentos para a monitorização da qualidade do ar.
Arlinda Brandão - Antena 1
Trata-se de um projeto que abrange para já 13 escolas de todo o país, em ambientes urbanos, rurais e industriais. Abrange escolas de Sesimbra a Ponte de Lima e será implementado também em escolas de Guimarães, Povoa de Varzim, Barcelos, Gaia, Ílhavo, Coimbra, Caldas da Rainha, Lisboa e Sintra.
Dirige-se em especial a alunos do terceiro Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. É um projeto piloto que está a acontecer desde o inicio deste mês e vai decorrer até outubro do próximo ano, mas a ideia é que seja alargado depois a outras escolas do país.
Os dados recolhidos pelas estações serão analisados pelo Centro de Investigação de Ambiente e Sustentabilidade da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e podem ser consultados em tempo real pelas escolas e juntas de freguesia.
Pretende-se fazer um diagnóstico da situação da qualidade do ar à porta das Escolas do país para as autoridades competentes tomarem as medidas mais adequadas.
Este projeto é cofinanciado pela União Europeia.