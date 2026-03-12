"Resposta conjunta é mais forte". Cáritas quer Rede de Lojas Sociais para agilizar apoio em crises









A loja social é um ponto de encontro para voluntários e membros da comunidade, promovendo uma rede de apoio emocional e social que vai para além da ajuda material, e que se tem revelado um verdadeiro ponto de encontro da comunidade local que aproveita para criar laços e conviver.A criação de uma rede de lojas sociais, para reforçar a resposta em situações de calamidade, foi uma proposta apresentada no encontro de lojas sociais promovido pela Cáritas Diocesana de Lisboa. A iniciativa, integrada nas comemorações dos 50 anos desta IPSS, reuniu cerca de 30 instituições na loja social Dona Ajuda, instalada no antigo Mercado do Rato.