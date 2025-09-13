Restabelecida circulação na Linha do Douro após atropelamento com dois mortos

O alerta para o acidente foi dado às 11:10, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).

De acordo com fonte do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), as duas vítimas mortais, mulheres de 62 e 66 anos, têm nacionalidade canadiana e estavam integradas num grupo de pessoas.

"As vítimas estavam a tirar fotografias ao comboio que se aproximava junto de uma passagem de nível, segundo o relato da nossa patrulha que colheu a informação de pessoas que se encontravam no local", adiantou a fonte da GNR.

O acidente ocorreu na Travessa da Ribeira da Rede, precisou a GNR.

Ao local acorreram um total de 15 operacionais apoiados por oito veículos, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.