Restabelecida circulação na N2 em Alcácer do Sal após queda de árvore

Os trabalhos de remoção da "árvore de grande porte" que caiu sobre um veículo ligeiro e do próprio veículo estão concluídos e a circulação na via está restabelecida, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

A EN2 esteve cortada em ambos os sentidos ao quilómetro 568,4, à saída do Torrão, na direção Sul, enquanto decorreram os trabalhos de remoção da árvore e da viatura.

A queda da árvore sobre o veículo ligeiro que circulava na via ocorreu pouco depois das 06:00 e causou um ferido leve que foi transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, pelos bombeiros do Torrão.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por oito viaturas, de acordo com a página da Proteção Civil.