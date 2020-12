Restauração. Ljubomir Stanisic volta a juntar-se ao protesto após ter sido hospitalizado

O grupo de empresários em protesto faz parte do movimento “A Pão e Água” e não ingere alimentos há seis dias, como forma de protesto para ser recebido pelo Governo.











Questionada pela Lusa, fonte do INEM confirmou a equipa acionada "de forma preventiva" para "avaliar a eventual necessidade de cuidados psicológicos” para os manifestantes e detetou "um manifestante com sinais e sintomas que mereciam avaliação médica urgente".





O grupo é composto por oito homens e uma mulher. Continuam acampados em instalações improvisadas junto à Assembleia da República, em tendas, até que o Governo os receba.





Em resposta, o Governo negou em comunicado que se tenha recusado a receber estes manifestantes em greve de fome, que protestam contra as restrições do executivo que estão a afetar o setor.





O gabinete do ministro da Economia recorda uma reunião no dia 18 de novembro, com duas das pessoas que estão neste momento acampadas em frente ao Parlamento, José Gouveia e Alberto Cabral. O executivo refere que também reuniu com esses dois representantes a 4 de junho.





c/ Lusa