Restaurante feito só por idosos

A ideia foi da Associação Pão a Pão, que já criou o restaurante Mezze que integra refugiados do Médio Oriente em Lisboa. O objetivo agora é contribuir para o envelhecimento ativo dos cidadãos.



O novo restaurante Mão-Cheia vai ter uma abertura mais lenta esta manhã, o que chamam de "soft opening", mas a ideia é que esteja a funcionar em pleno no início de março.



Esta terça-feira já é possível tomar o pequeno-almoço no local, almoçar e lanchar. Abre às 10h00 e fecha às 18h00. Fica na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, na Praça das Amoreiras, em Lisboa.