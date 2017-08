Restaurante La Gondola encerra este domingo

Um refúgio tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da azáfama da capital. Miguel Esteves Cardoso escreveu há uns anos: "Está-se no meio da cidade mas é como se estivéssemos no campo. Está-se em Agosto mas é como se estivéssemos em Maio."



A moradia, tão diferente do resto que se vê na Avenida de Berna, tem mais de um século de história. Dizem ainda ser este o primeiro restaurante italiano da Península Ibérica, mas sem vergonha de ter uma ementa também portuguesa.



Mas esta Gôndola, que afinal navega por entre um jardim quase místico, vai parar ao fim de mais de 60 anos.



A Câmara Municipal de Lisboa vendeu o lote por permuta ao Montepio, para dar lugar à sede deste banco. Por se tratar de uma permuta, a Gôndola não teve hipótese: ou saía agora, com indemnização, ou no final do contrato de arrendamento, em 2020, sem qualquer regalia.



À RTP, a Câmara de Lisboa diz que "existem há anos vários planos e projectos para a Praça de Espanha (...) sendo o terreno onde está implantado o edifício [do La Gôndola] uma peça central para a requalificação urbanística da zona." E acrescenta que "o edifício em causa não dispõe de qualquer classificação que ateste o seu valor patrimonial."



Quanto à requalificação da zona, a autarquia diz estar prevista "para o horizonte temporal do próximo mandato".



Clientes e amigos criaram uma petição contra o fecho do restaurante que já conta com quase 1700 assinaturas.